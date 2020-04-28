С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксированы 239 летальных исходов зараженных коронавирусом. Большинство умерших - это люди в возрасте, имеющие другие тяжелые заболевания.

Статистику смертности опубликовало Министерство охраны здоровья в Facebook.

Так, по половой структуре среди умерших преобладают мужчины (132 случая), по возрастному - лица старше 50 лет (85% всех случаев).

Подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие болезни: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Причем у некоторых таких заболеваний было несколько.

В МОЗ еще раз напомнили о необходимости оставаться дома и при первых признаках респираторного заболевания звонить семейному врачу.

Ранее "Страна" сообщала, что каждый пятый зараженный коронавирусом в Украине - это медработник.

Мы также приводили данные Госстата о том, от каких болезней украинцы умирают чаще всего.