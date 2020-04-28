В Киеве в Голосеевском районе задержали молодого человека, который при проверке набросился на полицейского.

Об этом, во вторник, 28 апреля, сообщает Нацполиция Украины.

В сообщении говорится, что полицейские заметили молодого человека, который ехал на скутере по улице Теремковской без номерных знаков и шлема. Его остановили, но во время общения он начал нервничать. Спецназовцы решили провести поверхностную проверку, в результате чего обнаружили у мужчины свертки с веществом растительного происхождения, похожее на марихуану. После этого парень нанес удар одному из полицейских.

"Парень, общаясь с правоохранителями, внезапно нанес удар одному из спецназовцев по лицу. Врачи оказали первую помощь полицейскому", - пишут в Нацполиции.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сообщается, что он ранее не судимый, родом из Киева, 1998 года рождения. Парня подозревают в насилии в отношении работника правоохранительных органов и незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта.

За нанесение телесных повреждений спецназовцам фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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