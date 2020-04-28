Антироссийские санкции неприятны и мешают развиваться в условиях пандемии коронавируса, поэтому Германия продолжает работать над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничительных мер в отношении России.

Об этом сообщает ТАСС.

"Конечно, мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны. Я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной", - сказала Меркель.

Канцлер Германии призывает всех вместе решить конфликты, которые тянуться уже долгие годы.

"В такой исключительной ситуации, когда очевидно, что мы имеем значительные общие международные проблемы, я могу всех только призвать вместе разрешить конфликты, которые нас сопровождают долгие годы, и тогда не будет санкций", - добавила Меркель.

Напомним, в Европарламенте предложили организовать международную миротворческую миссию на российско-украинской границе.

Также мы писали, что в Германии официально подтвердили отмену Октоберфеста-2020 из-за коронавируса.