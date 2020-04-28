Президент РФ Владимир Путин заявил, что на День Победы в небе пролетит парадным строем авиационная техника. Вечером 9 мая планируется праздничный салют.

Об этом сообщает "Интерфакс".

О вероятном сценарии празднования 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны Путин рассказал на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах Российской Федерации.

"9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют ", - сказал Путин.

Ранее известный советский и российский артист Василий Лановой предложил 9 мая в 19:00 всем россиянам выйти на балконы с фотографиями родных, участвовавших в войне, и спеть "День Победы".

Как писала "Страна", в Украине телеканал "Интер" проведет традиционный марш памяти ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в режиме онлайн.