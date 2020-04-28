Вновь обострилась история с расследованием дела активистки из Херсона Кати Гандзюк, которая умерла после покушения на ее жизнь.

СБУ объявило о завершении расследования, но этим оказалась многие недовольны. И группа поддержки Гандзюк, и праворадикалы во главе с Сергеем Стерненко, и даже один из нардепов от "Слуги народа".

Они, несмотря на режим карантина, вышли сначала под Офис президента, где зажгли файеры, а также нагрянули домой к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Но, вместо того, чтобы вызвать полицию и оштрафовать нарушителей карантина на 17 тысяч гривен, к протестующим из Офиса президента вышли пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, а также представитель прокуратуры и выслушали требования.

"Страна" разбиралась, что все это означает.

Как протестовали под офисом президента

27 апреля в СБУ сообщили о завершении досудебного расследования по делу Екатерины Гандзюк. Главным подозреваемым назвали экс-главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, который "по предварительному сговору организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк".

Также в СБУ напомнили, что по делу Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам. Непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам - Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

После этого участники движения "Кто заказал Катю Гандзюк" заявили об акции протеста под офисом президента. Хотя это было и странно - ведь казалось бы СБУ довела расследование до завершения. Но активисты сочли вместо этого, что дело развалено.

"Владимир Зеленский обещал посадить убийц Кати Гандзюк. Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати. Будем требовать у президента объяснений", - сообщалось на странице движения в Facebook.

Причин для недовольства назвали несколько:

- До конца расследования еще три месяца. Тем более не завершены даже те следственные действия, которые инициировали потерпевшие.

- Передача дела в суд "как есть" (без сбора дополнительных доказательств) на руку адвокатам Мангера, которые рассчитывают на оправдательный приговор.

- Офис генпрокурора поддержал требования адвокатов Мангера, которые требовали завершить следствие.

- Организатор преступления Алексей Левин так и не дал показаний и заявил об отказе сотрудничества со следствием.

- Еще один фигурант дела Игорь Павловский также не дал никаких показаний.

Также заявлялось, что Мангер заплатил Левину и его родным за молчание. А также якобы договорился с офисом генпрокурора на самом высоком уровне, чтоб поскорее закончить расследование.

То есть, получается, что логика всех этих обвинений в том, что за три дополнительных месяца расследования Павловский и Левин могли бы передумать и дать показания. Хотя, на чем основано подобное предположение - не совсем понятно. Что изменилось бы за три месяца?

В тот же день под Офисом президента, несмотря на запрет массовых собраний на фоне карантина, состоялась акция протеста против завершения следствия.

На Банковую пришли несколько десятков человек. Они принесли с собой плакат с надписью: "Зе! Когда за убийство Гандзюк сядут Мангер, Гордеев (экс-губернатор Херсонской области - Ред.) и Рыщук (его зам - Ред.)?"

Фото: hromadske

Присутствовал на акции и экс-глава Правого сектора в Одессе Сергей Стерненко, зарезавший человека в Одессе, но так до сих пор не получивший за это подозрения.

Также на акции был замечен депутат от "Слуги народа" Гео Лерос.

Стерненко крайний справа. Фото: facebook.com/sternenko

Пришедшая на акцию адвокат Евгения Закревская заявила, что прокуратура действует не в интересах расследования.

Вместо полиции, которая должна была прийти и составить протоколы о злостном нарушении карантина, к митингующим вышли спикер ОП Юлия Мендель и прокурор по делу Гандзюк Андрей Сенюк.

В ответ "активисты" потребовали встречи с генпрокурором Венедиктовой.

"Но этот человек тоже задействован в расследовании", - показала Мендель на прокурора и спросила, в чем претензии собравшихся. После того, как они заявили, что хотят пообщаться с генпрокурором, Мендель сказала: "Но если вы хотите общаться с генпрокурором, почему вы пришли к Офису президента?"

После этого вступил Стерненко, который стал кричать: "Потому что это ваш генпрокурор, которого подавал к назначению президент Украины. И эта генпрокурор продала дело. Эта генпрокурор отмазывает заказчиков, поэтому мы пришли к тому, кто предлагал этого генпрокурора на должность. К тому, кто может инициировать вопрос отставки этого генерального прокурора".

"Но ваши слова сейчас не содержат никаких фактов", - ответила Мендель. На нее в это время кричали одновременно несколько человек. Время от времени она говорила "друзья, как мы можем вести этот диалог..." и "давайте вести диалог конструктивно".

"Вы вообще хотите сидеть дома, чтоб не заболеть, так идите сидите дома и не болейте!" - отвечали спикеру президента.

В общем, диалог, не задался, прямо скажем.

Акция завершилась тем, что активисты зажгли файеры и начали скандировать: "Венедиктову в отставку!"

После этого они собрались под стенами дома генпрокурора на Круглоуниверситетской в Киеве и повторили свои требования о ее отставке, а на тротуаре написали: "Тут живет подруга убийц Гандзюк".

Сама Венедиктова после этого заявила, что правозащитники так себя не ведут.

"Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров... Правозащитники - это совсем о другом. Орган досудебного расследования, реформированная прокуратура и реформированный суд - это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, которое в разы превышает количество лиц с файерами - это не то, есть только собственное видение как должно быть..., но это также неточно", - написала Венедиктова в Facebook.

Генпрокурора уже после акции продолжил травить Стерненко.

"Офис генпрокурора и СБУ заявили, что завершили расследование убийства Кати Гандзюк и выдают это за победу, хотя это полный провал.

Заказчики убийства теперь могут не понести никакого наказания. И все благодаря новой генпрокурорше, которая то ли за деньги, то ли по собственной некомпетентности уничтожила дело", - написал радикал в Facebook.

Почему активисты возбудились по делу Гандзюк

Обращает на себя внимание искуственность требований "правозащитников", которые сложно объяснить простому обывателю: оказывается закончить расследование - это плохо. Потому что не хватает неких свидетельских показаний и доказательств. Правда, нет никаких намеков на то, что они могли бы появиться за три месяца.

Учитывая, что эта аргументация не слишком убедительна для того, чтобы жечь файеры под ОП, то истинная цель - скорее всего сорвать на этом деле новую порцию хайпа. И лишний раз покошмарить Зеленского и Венедиктову.

Тем более, что на нового генпрокурора у "активистов" зуб еще со времен ее работы в ГБР.

В первые дни и недели своей работы генпрокурор дала понять, что будет расследовано дело по радикалу Стерненко, который зарезал человека в Одессе вот уже почти два года назад. И с тех пор не привлечен к ответственности.

Венедиктова заявила, что подозрение ему будет объявлено. Вопрос только в статье - умышленное убийство или превышение необходимой самообороны.

Тогда это вызывало массированную кампанию в защиту праворадикала. После которой разговоры о "пидозре" как-то сошли на нет. И Венедиктова о ней и вовсе не вспоминает.

Хотя не исключено, что этот "козырь" у Зеленского держат в рукаве до лучших времен - когда нужно будет мобилизовать электорат, требующий наведения порядка с "активистами".

С другой стороны, такая тактика вызывает у радикалов ощущение того, что власть можно "кошмарить" безнаказанно и тогда никто не тронет.

У Зеленского действительно весьма робко задевают интересы порохоботской публики. Самый свежий пример - дело Татьяны Черновол, которую по тяжкой статье "умышленное убийство" отправили под легкую меру пресечения: ночной домашний арест. То есть явно готовя это дело к сливу.

Поэтому тот же Стерненко может прийти к выводу, что чем больше он будет "светиться" на подобных акциях и критиковать Венедиктову - тем больше шансов, что трогать его просто побоятся. А если и тронут - то лишь для того, чтобы отпустить домой: даже если не сразу, то как Пашинского - через три месяца. Или как Черновол - сразу же.

Да и поведение самой власти только потакает радикалам. Что хорошо видно по обоим акциям - что под ОП, что под домом Венедиктовой. Оба митинга - несанкционированные и во время карантина - тем более запрещенные. Однако полиция, которая заводит уголовные дела против УПЦ за богослужения с прихожанами, не трогает политические сходки националистов. Как бы намекая им, что им все можно.

Уже сегодня спикер Печерского управления полиции Киева Оксана Тищенко подтвердила, что никого из участников вчерашней акции не арестовали, а лишь "провели профилактическую беседу".