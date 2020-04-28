Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во время пандемии коронавируса Украина не будет отправлять своих граждан на работу за рубеж.

Как сообщает "112 Украина", заявление министр сделал во время онлайн-брифинга.

"Обращение от международных партнеров есть, но правительство Украины руководствуется прежде всего соображением безопасности и здоровья наших граждан. В условиях пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что сейчас все усилия правительства Украины направлены на возвращение из-за границы граждан, застрявших в разных странах.

"Чтобы они могли быть дома в безопасных и максимально комфортных условиях, жить и переживать эти карантинные мероприятия. Поэтому на этом фоне сейчас нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается пандемия с той или иной степенью интенсивности", - заявил глава МИД.

По его словам, власти готовы пересмотреть запрет на выезд из страны, когда обстановка улучшится.

"Мы понимаем потребность в работниках у наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса. Мы руководствуемся главным принципом - это здоровье и безопасность наших граждан", - резюмировал Кулеба.

Ранее "Страна" писала, что в Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих после заявлений Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".

Мы также рассказывали, что несмотря на закрытые границы и карантин украинцы продолжают подавать резюме на трудоустройство за рубежом.