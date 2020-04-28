Во вторник, 28 апреля, на межбанковском валютном рынке курс гривни укрепился до 27,02 грн/$1 с 27,09 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,005-27,035 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке во вторник вырос до 27,05 грн/$1 с 27,13 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Нацбанк также укрепил официальный курс нацвалюты на 29 апреля - до 27,0485 грн/$1 с 27,1025 грн/$1 накануне.

Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на 29 апреля 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар - 17,5829

BYN 1 белорусский рубль - 11,011

EUR 1 ЕВРО - 29,4274

JPY 10 японских йен - 2,5356

PLN 1 польский злотый - 6,4695

CAD 1 канадский доллар - 19,3785

ILS 1 новый израильский шекель - 7,7231

RUB 10 российских рублей - 3,6484

GBP 1 фунт стерлингов - 33,793

CZK 1 чешская крона - 1,0804

CHF 1 швейцарский франк - 27,8134

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,8221

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 24 апреля составил 276,9 млн в долларовом эквиваленте в том числе $219,9 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что доллару дадут постоять на месте, а НБУ уговаривает госбанки и "Нафтогаз" на покупку ОВГЗ.

Также мы сообщали, что Ббнкиры ждут новых гривневых вливаний и прогнозируют подорожание доллара на этой неделе.