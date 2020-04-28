В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьковском военном госпитале), вчера, 27 апреля, выявили массовое заражение коронавирусом.

Однако уже сегодня девять медиков оспаривают результаты тестирования и заявляют об отсутствии вспышки Covid-19 среди персонала Харьковского военного госпиталя.

Об этом пресс-служба Командования медсил ВСУ сообщила на странице в Facebook.

Поскольку ни у одного из медиков на момент прохождения исследований в Харьковском областном лабораторном центре не было зафиксировано клинических проявлений болезни, возникли сомнения в правильности результата теста.

"Командованием Медицинских сил ВСУ было принято решение отобрать повторные биологические материалы в указанных лиц. Еще 50 образцов были взяты у персонала госпиталя, который имел контакты с указанными лицами или оказывает помощь раненым. Все биологические материалы были направлены в вирусологическую референс-лабораторию в Киев", - говорится в сообщении.

По результатам контрольного тестирования, 7 военных медиков, у которых ранее был подтвержден Covid-19 получили отрицательные результаты. Результаты контрольного тестирования еще 2 медиков ожидаются в ближайшее время.

В соответствии с требованиями у этих 9 человек был проведен второй забор биоматериала, которой также отправили в лабораторию.

"В случае получения двух отрицательных результатов ПЦР-тестирования указанные лица будут считаться здоровыми", - подытожили в медсилах ВСУ.

Сегодня мы писали, что в Харькове коронавирус выявлен у девяти медиков и пяти пациентов военного госпиталя, болезнь которых протекает бессимптомно.

Напомним, что по состоянию на 27 апреля, в украинской армии за сутки коронавирус выявили еще у шестерых военных. Общее число зараженных Covid-19 выросло до 64.