В ответ на многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какими путями это можно сделать.

Пост на эту тему глава Кабмина опубликовал у себя в Facebook.

По словам Шмыгаля, в мире существует три сценария, как жить дальше в условиях пандемии.

Первый - это идти жестким путем, оставляя все закрытым, как это делают Сингапур и Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводят комендантский час на выходных, позволяя выходить в ближайшие магазины только с 9 до 14 часов.

"Такой сценарий точно не для нас", - написал премьер.

Второй вариант - либеральный: возвращение к привычной жизни и открытие всех учреждений, как сделала Швеция. Однако сейчас в Швеции выявлено более 18 600 случаев заболеваний и зафиксировано более 2100 смертей. То есть летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине.

И третий сценарий - это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, включая Чехию и Польшу. Там динамика заболеваний похожа на ситуацию в Украине.

"Постепенное снятие ограничений даст нам возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать", - заключил Шмыгаль.

Также он напомнил, что в начале мая власти ожидают пик заболевания. Нужно успешно его пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений.

Ранее "Страна" приводила план Кличко по выходу из карантина Киева.

Также мы сообщали, что Кабмин утвердит всеукраинский план выхода из карантина 6 мая.