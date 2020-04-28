В среду, 29 апреля, в Украине ожидается по-летнему теплая погода, но с грозовыми дождями в западной части страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью столбики термометров опустятся до +6- 10 градусов на большей части Украины. Холоднее всего в ночные часы быдет в луганской области, где похолодает до +3-5 градусов.

Днем в среду температура воздуха поднимется до + 18-22 градусов. На западе страды - до +24. В Закарпатскай, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновецкой и Хмельницкой областях днем 29 апреля ожидаются грозовые дожди.

Фото: meteo.gov.ua

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