Российская Федерация поднялась на 8-е место в мире по числу заболевших Covid-19. Еще вчера она опередила Китай, а теперь еще и Иран.

Об этом говорят данные на портале Worldometers.

По состоянию на вечер 28 апреля в России заразились новым вирусом 93 558 человека, умерли 867, выздоровели от Covid-19 8 456.

Россию опережают по количеству заболевших США (1-е место в мире), Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания и Турция.

Украина в этом списке находится на 37-м месте. На утро вторника в нашей стране были инфицированы 9 410 человек.

Как писала "Страна", сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о продлении режима самоизоляции в России до 11 мая включительно.