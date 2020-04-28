По числу зараженных коронавирусом Россия вышла на восьмое место в мире, обойдя Китай и Иран
Российская Федерация поднялась на 8-е место в мире по числу заболевших Covid-19. Еще вчера она опередила Китай, а теперь еще и Иран.
Об этом говорят данные на портале Worldometers.
По состоянию на вечер 28 апреля в России заразились новым вирусом 93 558 человека, умерли 867, выздоровели от Covid-19 8 456.
Россию опережают по количеству заболевших США (1-е место в мире), Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания и Турция.
Украина в этом списке находится на 37-м месте. На утро вторника в нашей стране были инфицированы 9 410 человек.
Как писала "Страна", сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о продлении режима самоизоляции в России до 11 мая включительно.
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