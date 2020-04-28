Среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы, осужденных и лиц, взятых под стражу, обнаружили уже шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства Юстиции на странице в Facebook.

По состоянию на 28 апреля выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четыре из них обнаружили у работников ГУИС, еще два - среди лиц, взятых под стражу в Черновицком следственном изоляторе и Кропивницком.

По состоянию на утро 28 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 410 человек. За сутки выявили 401 новый случай заболевания Covid-19.

Также мы сообщали, что Черновицкая область стала лидером по количеству зараженных коронавирусом.