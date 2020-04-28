В Киеве в последнее время увеличилась нагрузка на дорогах, которые стали свободнее после объявления карантина. По состоянию на 18:30, то есть в час пик в докарантинное время, на многих участках столицы образовались пробки. Судя по интенсивности движения, украинцы начали выходить из режима карантина, не дожидаясь решения властей.

Вечером 28 апреля движение затруднено на Набережном шоссе, бульваре Дружбы народов, бульваре Леси Украинки, мосту Патона, мосту Метро.

При этом ситуация усугубляют множество ДТП. Судя по данным Google Maps - их 15.

Пробки в Киеве 28 апреля

Тянучка образовалась на Окружной.

Ситуация на Окружной вечером 28 апреля. Фото: Страна

На Старонаводницкой также образовалась дикая пробка в сторону Моста Патона.

Пробка на Старонаводницкой. Фото: Страна

Пробки сковали центр столицы в понедельник, 27 апреля. Мы писали, что на Набережном шоссе с утра автомобилисты по часу стояли в заторах из-за чего был затруднен выезд на Подол.

Киев утром 27 апреля стоял в пробках. Фото: "Страна"

Вчера заторы также образовались в районах Почтовой и Контрактовой площадей, на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки. Были проблемы и с проездом по Северному мосту.

Очевидно, что призыв "не шастать" и сидеть дома киевляне - по крайней мере те, у кого есть авто или возможность передвигаться на такси - не выполняют.

Видимо, выполнить его для многих на второй месяц карантина становится нереальным - по свидетельствам социологов, у жителей страны уже заканчиваются сбережения. Как следствие - в рабочий день на карантине вечерние пробки такие же, как и в обычный день.

И эта тенденция видна не только по дорожным заторам: на днях в регионах начались настоящие бунты предпринимателей, которые уже не могут свести концы с концами. И эта ситуация будет усугубляться с каждым днем затянувшегося карантина.

Такая ситуация сложилась потому, что при карантинных мерах, скопированных с европейских, власть "забыла" скопировать и европейские нормы социальной защиты, которые позволили жителям ЕС действительно не работать во время ограничений.