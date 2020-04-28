Апелляционный суд Киева во вторник, 28 апреля, оставил в силе решение Печерского районного суда столицы от 1 апреля. Этим решением райсуд продлил арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко до 30 мая 2020 года.

Трансляцию судебного заседания опубликовал YouTube-канал Киевского апелляционного суда.

Таким образом, апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции защиты Кузьменко на продление меры пресечения.

"Определение Печерского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - сказано в определении суда.

Видео: YouTube/ Київський апеляційний суд Kyiv Court of Appeal

Как писала "Страна", 23 апреля дома у Кузьменко прошли обыски в связи с делом об убийстве Шеремета. В ходе обысков правоохранители нашли несколько сим-карт и карабин, принадлежащий мужу подозреваемой.