Суд оставил под стражей подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко до конца мая
Апелляционный суд Киева во вторник, 28 апреля, оставил в силе решение Печерского районного суда столицы от 1 апреля. Этим решением райсуд продлил арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко до 30 мая 2020 года.
Трансляцию судебного заседания опубликовал YouTube-канал Киевского апелляционного суда.
Таким образом, апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции защиты Кузьменко на продление меры пресечения.
"Определение Печерского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - сказано в определении суда.
Видео: YouTube/ Київський апеляційний суд Kyiv Court of Appeal
Как писала "Страна", 23 апреля дома у Кузьменко прошли обыски в связи с делом об убийстве Шеремета. В ходе обысков правоохранители нашли несколько сим-карт и карабин, принадлежащий мужу подозреваемой.