В Украине решили поставить на паузу вопрос консультаций для "Укрзализныци" со стороны немецкой компании Deutsche Bahn. Для IPO "Укрзализныци" (первая публичная продажа акций) сейчас "точно неудачное время". Об этом в интервью liga.net заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера - 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать - у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках", - объяснил министр.

По его словам, в любом случае нужно работать, чтобы УЗ была современной компанией, "холдингом из трех или более операторов - инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки".

Главы Мининфраструктуры считает, что для публичного размещения акций УЗ "сейчас точно неудачное время".

"Мы получим отрицательную оценку - нам это не интересно. IPO - да. В этом ли году - не уверен. Многое зависит от развития ситуации с пандемией", - сказал министр.

Напомним, 22 января во время экономического форума в Давосе "Укрзализныця" подписала Меморандум о сотрудничестве с немецкой компанией Deutsche Bahn.

Также мы сообщали, что менеджеры немецкой компания Deutsche Bahn готовы консультировать украинских коллег.