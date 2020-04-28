С 1 по 9 мая авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнит 11 специальных международных рейсов для доставки граждан Украины и нерезидентов из-за границы, которые имеют право въезда в нашу страну.

Об этом сообщила пресс-служба МАУ во вторник.

Как отмечается, в частности открывается продажа билетов на следующие специальные рейсы:

1 мая 2020: Амстердам – Киев, Тель-Авив – Киев;

3 мая 2020: Женева – Киев, Дубай – Киев, Шарм-эль-Шейх – Киев;

5 мая 2020: Торонто – Киев, Дортмунд – Киев, Прага – Киев;

7 мая 2020: Мадрид – Киев, Милан – Киев;

9 мая 2020: Мюнхен – Киев.

Кроме того, граждане других стран смогут воспользоваться рейсами МАУ, чтобы покинуть Украину в эти же даты.

Купить билеты можно будет по мере активации формы бронирования для конкретного рейса на ту или иную дату на сайте авиакомпании.

В МАУ отметили, что на каждом из направлений была зафиксирована единая конечная стоимость, в которую включены все налоги и сборы, а также провоз одного места зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Регистрация на рейсы будет осуществляться исключительно в аэропорту вылета и является бесплатной.

Напомним, в конце марта МАУ отменила все регулярные рейсы до 24 апреля из-за распространения коронавируса.

Как сообщалось, что спецрейс МАУ, который летел за украинцами из Киева в Майами, не доставил весь багаж пассажиров.