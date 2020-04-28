Правительство Австрии решило не продлевать режим обязательной самоизоляции в стране, срок действия которого истекает 30 апреля. Ограничительные меры с мая будут носить рекомендательный характер.

Как сообщает Reuters, о выходе из карантина объявил министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.

По словам чиновника, с 1 мая гражданам разрешат выходить из домов не только в случае экстренной необходимости. Также в Австрии позволят проводить массовые мероприятия, правда, с участием не более 10 человек. Исключение составят похороны, на которых смогут присутствовать до 30 человек.

Аншобер, а также министр внутренних дел Карл Нехаммер также порекомендовали людям продолжать следовать существующим правилам социального дистанцирования, не подходя ближе чем на метр друг к другу. Кроме того, поощряется и работа на дому.

Такие меры будут действовать до конца июня. Летом ограничения пересмотрят.

"Это, с моей точки зрения, очень большое изменение и очень большой шаг, при котором мы делаем ставку на доверие". - сказал Аншобер.

Также стало известно, что венгерский лоукостер Wizz Air с 1 мая возобновляет рейсы из аэропорта Вены. Первые самолеты полетят в Дортмунд, Эйндховен, Салоники, Лиссабон и Осло. А до конца месяца список направлений пополнится Римом, Миланом, Тенерифе и Валенсией.

В авиакомпании заверили, что лайнеры дезинфицируют каждую ночь, а персонал обучен выявлять зараженных пассажиров.

Как сообщала "Страна", о скором ослаблении ограничений в Австрии стало известно неделю назад. Тогда власти Австрии анонсировали открытие ресторанов и школ с 15 мая.

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