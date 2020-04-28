Задержанный ранее полицией при попытке попасть в столичный Гидропарк Валентин Бурьянов приехал к зданию МВД, чтобы передать обращение к министру Арсену Авакову на лошади.

Об этом Бурьянов сообщил на своей странице в Facebook.

"Как и обещал, публикую обращение, которое я сегодня завез вечном министру. Учитывая, их "ящик", который не так часто проверяется, я продублировал свое обращение по почте", - написал он.

Также мужчина заявил, что впоследствии объяснит свой поступок. Во время трансляции он заявил, что хочет показать "средневековье, которое воцарилось в правоохранительной системе".

Обращение Бурьянова к Авакову

Напомним, 6 апреля, Бурьянов, после того, как его не пустили на спортплощадку в Гидропарке, попытался попасть туда, переплыв Днепр, полицейские поймали его на другом берегу.

На него составили административный протокол по статье о нарушении карантина. Эта санкция предусматривает от 17 до 34 тысяч штрафа. Однако суд отказался рассматривать это дело.