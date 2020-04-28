Бывший глава Института национальной памяти и народный депутат Владимир Вятрович побывал на допросе в Государственном бюро расследований. Однако он не ответил на вопросы о финансовой организации международного форума к 85-й годовщине голодомора в 2018 году, сказав, что ничего не помнит.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Определяться с дальнейшими следственными действиями по этому делу будет следователь, заявили в ГБР.

В комментарии агентству и.о. руководителя управления организации досудебных расследований Главного следственного управления ГБР Николай Арманов подтвердил, что нардеп беседовал со следователем.

"Сегодня следователь ГБР действительно допросил бывшего главу Института национальной памяти по поводу использования бюджетных средств при проведении фуршета по поводу 85-й годовщины голодомора 1932-1933 годов", - сказал Арманов.

Он добавил, что во время допроса речь шла в том числе и о финансировании фуршета. Но на вопросы следователя Вятрович не ответил. "На поставленные вопросы финансового характера экс-глава Института национальной памяти сообщил, что ничего не помнит", - отметил сотрудник ГБР.

Он не стал уточнять, планируются ли в ближайшее время новые следственные действия в этом производстве. По его словам, это решит следователь.

Ранее "Страна" рассказывала об обвинениях Вятровича в хищениях на фуршете.

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