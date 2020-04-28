Во вторник, 28 апреля, в Виннице полицейские изъяли видеокамеру у профессиональных журналистов - съемочной группы портала "Стоп коррупции". Журналисты приехали из Киева в Винницу, чтобы подготовить сюжет о доходах руководителя Нацполиции в Винницкой области, но полицейские им помешали.

Об этом со ссылкой на журналиста Артема Поликовского сообщает глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Утром съемочная группа приехала из Киева в Винницу для подготовки сюжета о возможном состоянии (незадекларированном) руководителя Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педосы. Результат общения Артема с генералом полиции - весь день (от 8:30 до 17:00) съемочная группа дает объяснения винницким полицейским (в разных отделениях и подразделениях) по своей работы, у журналистов удалена видеокамера. При этом журналистам было запрещено фотографировать документы, которые от них требовали подписать следователи, и на руки не предоставлено ни одного документа в подтверждение изъятия техники", - написал Томиленко.

По словам Поликовского, утром, общаясь с журналистами, руководитель Винницкой полиции возмущался их вопросами и угрожал. В частности, на видео, которое записала съемочная группа, господин Педос делает предположение, что у журналиста могут обнаружить наркотики.

Юрист "Стоп коррупции" Роксолана Арийончик готовит материалы для заявления о препятствовании журналистской деятельности. Сейчас Артем Поликовский и его оператор чрезвычайно встревожены, насколько безопасно им удастся вернуться из Винницы в Киев.

Национальный союз журналистов Украины будет держать на контроле ситуацию и призывает представителей Национальной полиции воздержаться от использования служебных полномочий для давления на "неудобных" журналистов.

Ранне мы писали, что с начала года на журналистов нападали 15 раз. Большая часть жертв - женщины. При этом чаще всего агрессия была направлена на львовских журналистов - 3 случая , а также по два инцидента отмечено в Одессе, Херсоне, Киевской и Харьковской областях.

Также "Страна" сообщала, что сотруднику Кабмина вручили подозрение по уголовному делу за препятствовании журналистской деятельности.