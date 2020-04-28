Президент России Владимир Путин объявил о продлении режима самоизоляции в России до 11 мая включительно.

Об этом во вторник, 28 апреля, глава РФ сообщил во время своего обращения к гражданам.

"Чем строже мы будем следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это всё пройдет", — заявил президент.

Кроме того, Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.

"Впереди у нас череда больших майских праздников. Между ними рабочие дни - 6,7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали - брали бы отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сказал Путин.

"Но, обращаю ваше внимание, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах", - подчеркнул он.

Также глава страны заявил, что в России удалось затормозить распространение эпидемии. По его словам, выявление новых случаев относительно стабилизировалось, однак пик заболеваемости еще не пройден.

Как отметил Путин, до 5 мая должны быть разработаны рекомендации по поэтапной отмене ограничений после 12 мая. После того, как план будет готов, на его основе главы регионов будут с 11 мая принимать решения о смягчении режима самоизоляции, сказал президент в ходе совещания с главами регионов.

Также, заявил Путин, правительству поручено разработать новый пакет мер поддержки бизнеса. Правительство, главы регионов и представители бизнеса, сообщил Путин, будет разрабатывать общенациональный план восстановления экономики.

Напомним, нерабочий период начался в России в конце марта. Сначала Путин объявил нерабочую неделю, а затем продлил выходные на весь апрель.

Отметим, что Кабмин Украины ранее также продлили карантинные ограничения без обещанных послаблений до 11 мая. Кроме того, власти показали план в пять этапов по выходу из карантина.