Скандальный российский журналист Аркадий Бабченко, который запомнился украинцам фейковой смертью, плясками на могилах и просьбами скинуть денег, пожаловался на то, что стал мало зарабатывать своими текстами в соцсети.

На своей странице в Facebook он написал, что впервые за текст на две тысячи лайков и четыреста репостов он заработал всего триста гривень, получив лишь один перевод, чего никогда не было. По мнению Бабченко, это свидетельствует о глубоком экономическом кризисе.

"Я вам могу сказать совершенно точно - в стране экономическая ж@па. Не надвигается, нет. Уже пришла. Для этого мне не нужны никакие соцопросы или индикаторы. У меня есть свой, самый лучший индикатор. За предыдущий текст на две тысячи лайков и четыреста репостов я заработал триста гривень. Пришел только один, прописью - ОДИН - перевод. Такого не было никогда. Слава экономическому гению Наикращего Лидера Свету", - пишет Бабченко.

Кого он имеет в виду под "Наикращем Лидером Свету" - сказать трудно. Возможно Зеленского (которого так называла Юлия Мендель). Возможно, Путина, о котором он писал до того.

Также Бабченко призывает оказать ему материальную поддержку и мотивирует подписчиков наличием голодных детей.

"Сложилась уникальная ситуация. Чем больше подписчиков, тем меньше я стал зарабатывать. Возможно, каждый думает, что и без него уже неплохо перевели. Но нет. Голодные дети плачут, папка, дай макаронинку. Не сдерживайте себя, братцы", - просит Бабченко в соцсети.

Просьба "скинуть денег" содержится в конце длинного текста, в котором Бабченко критикует Россию и российских медиков и сетует на разрушение общественной морали.

Ранее "Страна" писала о том, что Бабченко заявил, что погибшие на борту самолета МАУ в Иране сами виноваты.

Также мы сообщали, что Бабченко сплясал на могиле Галины Волчек, назвав ее "путинской подстилкой"