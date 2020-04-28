С 11 мая во Франции, когда начнется снятие карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, снова можно будет передвигаться без специальных разрешений. Исключение составят поездки больше, чем на 100 километров от места проживания, которые возможны только по веским семейным или рабочим нуждам.

Об этом, во вторник, 28 апреля, со ссылкой на премьер-министра страны Эдуара Филиппа сообщает Francetvinfo.

По словам политика, с 11 мая во Франции начнут открываться торговые точки, в которых продавцы и покупатели будут обязаны носить маски.



Филипп также добавил, что решение об открытии точек общепита будет приниматься ближе к лету. Вместе с тем, по словам премьера, если эпидемиологическая ситуация во Франции не улучшится, то власти могут отложить отмену карантинных ограничений из-за коронавируса с 11 мая на более поздний срок.

По последним данным в стране выявлено более 128 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 23,2 тысячи человек скончались.

Напомним, с 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, для того чтобы ограничить перемещение горожан по улицам из-за пандемии коронавируса. В стране закрыты кафе, рестораны, гостиницы и магазины, которые не торгуют товарами товарами первой необходимости.

По данным на 26 апреля, в стране отмечают тенденцию снижения числа госпитализаций от коронавируса.









