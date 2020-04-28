За один день подать документы на участие в конкурсе на пост главы Государственной налоговой службы успели сразу 6 кандидатов, среди которых и нардеп прошлых созывов Николай Катеринчук.

Об этом свидетельствуют данные деклараций кандидатов, которые поданы на сайте НАПК.

Василий Поезд – до недавнего времени работник Госфискальной службы.

Поезд стал известным в 2012 году, когда он руководил обыском налоговиками магазина Rozetka.

В 2017 году Поезд вернулся на работу в ГФС, где до февраля 2020 года возглавлял департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС.

Василий Поезд. Фото: Korzo NEWS

Герман Андес – в 2012 году, во времена Януковича, занимал должность начальника регионального управления Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНС Украины в Киеве.

Он задекларировал земельный участок в Киевской области площадью более 3,6 гектара, а также квартиру в Киеве в 100 квадратов.

Герман Андес. Фото: blogs.pravda.com.u

Николай Катеринчук – экс-нардеп также претендует на должность главы налоговой.

Катеринчук - известный политик (в последнее время был в одной команде с Анатолием Гриценко). В прошлом также и известный юрист.

Николай Катеринчук. Фото: brandstory.com.ua

Елизавета Рошуорова – о ней мало что известно.

В июне 2019 года Рошуорова подала декларацию кандидата на должность Государственного эксперта экспертной группы по европейской интеграции Министерства финансов Украины. Также являлась руководителем автотранспортной компании.

Согласно декларации ни кандидат, ни взрослые члены ее семьи (муж и мать) за 2019 год не заработали ни одной гривны. Из имущества указана лишь квартира площадью 31 квадратный метр и автомобиль "Хюндай".

Дмитрий Алексеенко – кандидат на должность председателя и заместителя председателя ГНС. Он был председателем общественного совета при Государственной фискальной службе в 2014-2016 годах, а еще раньше был членом общественных советов при налоговой, Министерстве доходов и сборов и Фонда госимущества.

Алексеенко – член федерации бухгалтеров и аудиторов.

Сам Алексеенко, согласно декларации, за весь 2019 год заработал чуть более 100 тыс. грн.

Дмитрий Алексеенко. Фото: Znaj.ua

Дмитрий Иванов - претендент на должность председателя и заместителя ГНС. Согласно декларации он проживает в Чернигове и является совладельцем компании, которая занимается производством красок и лаков.

Иванов также зарегистрирован как частный предприниматель, сферой работы которого является живопись и штукатурные работы.

Еще на должность заместителя главы ГНС претендует Наталья Репеха, сотрудница ГФС в Киевской области. Ее муж Александр Репеха - известный предприниматель. Согласно открытым данным, он является одним из основателей интернет-магазина Skidka.ua. Кроме того, он соучредитель IPC Group, которая выпускает телевизоры под брендом SATELIT.

Напомним, 24 апреля правительство уволило руководителей налоговой и таможенной службы - Сергея Верланова и Максима Нефедова.

На следующий день правительство объявило новый конкурс на должность руководителя и заместителя Государственной налоговой службы. Дедлайном подачи документов был понедельник, 27 апреля, то есть, для подготовки и предоставления документов кандидат имел только 1 рабочий день.