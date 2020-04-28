Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев не засиживаться во время карантина, а активно разминаться дома с помощью подручных средств. Столичный градоначальник снова решил взять всех личным примером. В соцсети он опубликовал ролик, в котором Кличко тренируется прямо в рабочем кабинете. Вместо скакалки он использует шнур электроудлинителя, боксирует с воображаемым соперником и отжимается на полу.

"Друзья! Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разными подручными "снарядами". Держимся, чтобы первый этап ослабления ограничений наступил как можно быстрее!" - говорится в подписи к видео.

Ролик был опубликован на странице Виталия Кличко в Facebook около 16:40 и за полчаса набрал почти 7 тысяч просмотров.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно плану Кличко, Киев начнет выходить из карантина с 12 мая.

Также мы сообщали, что Кличко переложил ответственность за открытие метро Киева на Кабмин.