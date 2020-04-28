Сегодня Соломенский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест бывшего заместителя главы КГГА Владимира Слончака, который подозревается в умышленном нанесении травмы полицейскому.

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Так, судья Максим Вишняк частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила о круглосуточном домашнем аресте. Слончак должен находиться дома с 23.00 до 6 часов утра. Срок меры пресечения – до 27 июня.

Также на заседании суда, когда устанавливалась личность подозреваемого, Слончак заявил, что находится на должности заместителя председателя КГГА Виталия Кличко, поскольку "распоряжение об увольнении не получил".

Сторона обвинения, обосновывая свое ходатайство, сообщила, что у пострадавшего полицейского диагностированы ушибы лица, сотрясение мозга. По мнению прокурора, Слончак может уклоняться от следствия и влиять на свидетелей, которые видели, как мужчина ударил правоохранителя. В свою очередь адвокат назвал подозрения и риска необоснованными.

Сторона защиты заявила, что ни одна камера не зафиксировала, чтобы Слончак ударил полицейского рукой и головой (как считает следствие). Адвокат отмечал, что круглосуточный арест – слишком суровая мера, и личного обязательства достаточно. Поскольку подозреваемый должен заботиться о двух детях, которые на время карантина проживают за городом (сам Слончак живет в Киеве, а зарегистрирован в Василькове) и "имеет определенный социальный статус".

Кроме того, адвокат заявил, что во время схватки именно Слончак получил сотрясение мозга и ушиб челюсти, в результате чего попал в больницу скорой помощи. Также Слончак заявил, что его безосновательно 6 часов держали в наручниках. Свое агрессивное поведение с правоохранителем чиновник снова назвал лишними эмоциями.

Напомним, инцидент случился ночью 26 апреля на улице Льва Толстого в Киеве. Патрульные остановили автомобиль, за рулем которого была депутат Киеврады Людмила Костенко, а пассажиром - Владимир Слончак, за нарушение правил дорожного движения. Заместитель главы КГГА начал угрожать правоохранителям увольнением и набросился на одного из них с кулаками.

После этого полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения. Сам уволенный заммэра Киева Слончак отрицает нападение на полицейского.

Также мы писали, что Кличко уволил своего заместителя Слончака, который ударил полицейского.