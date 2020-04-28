Основатель корпорации Microsoft и самых богатый человек планеты Билл Гейтс, вокруг роли которого в истории с коронавирусом появилось много конспирологических теорий, поделился своими наблюдениями о том, что нужно сделать, чтобы остановить пандемию Covid-19.

Со ссылкой на блог Билла Гейтса пишет издание MC.today.

"Всех интересует, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни. Из-за карантина люди потеряли работу, оказались в изоляции, а неравенство в разных сферах усугубилось. Прежде чем США и другие страны смогут вернуться к бизнесу и привычной жизни, нам понадобятся инновационные инструменты, которые помогут обнаружить, вылечить и предотвратить коронавирус", - пишет Билл Гейтс.

Следующие инновационные инструменты выделил американский предприниматель.

Массовое экспресс-тестирование

По словам Гейтса, сейчас диагностику выполняют медики. Они рискуют своим здоровьем, контактируя с потенциально зараженными, а после каждого тестирования им приходится менять защитные костюмы. Но исследования, которые поддержал наш фонд, показали, что результат не менее точен, если пациенты сами делают мазок. Самоконтроль быстрее и безопаснее для всех.

Вместо того чтобы отправлять мазок в центр обработки, его нужно будет положить в специальную жидкость, потом вылить последнюю на полоску бумаги. Если она изменит цвет, значит вы инфицированы. Такие тесты появятся уже через несколько месяцев.

Отслеживание контактов

Как только у человека диагностируют коронавирус, медикам нужно знать, кого он мог заразиться. Например, в Германии у всех инфицированных спрашивают, с кем они контактировали в последнее время, а потом делают тесты людям из этого списка.

Минусы в том, что инфицированный человек может не помнить всех, с кем встречался, а чтобы проверить тех, кого он вспомнил, нужно много сотрудников.

Лучше использовать специальные цифровые инструменты. Например, есть приложения, которые покажут, где вы были за определенный период времени. Если будет нужно, вы можете показать эти данные врачам.

Лечение вируса

Все больные хотят знать, как им вылечиться, но сейчас специфического лечения Covid-19 нет.

Много говорили о гидроксихлорохине (противомалярийный препарат), который меняет реакцию организма на вирус. Наш фонд финансирует клинические испытания, которые определят, насколько он эффективен. Судя по всему, польза от него будет в лучшем случае скромной.

Но есть еще два варианта, как лечить коронавирус. Первый - взять кровь у выздоровевших пациентов, убедиться, что в ней нет Covid-19 и других инфекций, и ввести плазму (и, соответственно, антитела, которые в ней содержатся) больным людям.

Второй - определить, какие антитела наиболее эффективны против нового коронавируса, а затем производить их в лаборатории. Но пока неясно, сколько доз получится сделать, даже если это сработает.

К сожалению, основываясь на том, что я видел, они вряд ли найдут лекарство, которые обеспечит полное выздоровление. Именно поэтому важен четвертый инновационный инструмент.

Вакцины

Новый подход − это РНК-вакцина. Она отличается, к примеру, от прививки от гриппа. В последней есть фрагменты вируса гриппа, и иммунная система учится атаковать их. А вакцина РНК дает организму генетический код, необходимый для самостоятельного производства вирусных фрагментов.

Когда иммунная система видит эти фрагменты, она учится атаковать их.

Еще до того как появятся прививки, правительства должны придумать, как их распространять. В идеале — достигнуть глобального соглашения о том, кто и когда получит вакцину. Тот, кто решит эту проблему справедливо, совершит большой прорыв.

"Вторая мировая война изменила жизнь моих родителей и определила ее. Точно так же коронавирусная пандемия — первая за столетие — определит эту эру. Но есть одна большая разница между мировой войной и пандемией: во втором случае мы можем объединиться, чтобы победить болезнь. Когда у нас будут правильные инструменты и мы научимся ими разумно распоряжаться, сможем объявить об окончании этой пандемии и сделать выводы, как предотвратить и сдержать следующую", - подытожил Билл Гейтс.

Ранее мы писали, почему Билла Гейтса обвиняют в заговоре вокруг коронавируса.