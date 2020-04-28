В скандале вокруг распоряжения мэра Ивана-Франковска Руслана Марцинкива о принудительном вывозе всех местных ромов в Закарпатье, которое он дал полиции, появились новые подробности. Запись высказывания градоначальника подвергнут лингвистической экспертизе, чтобы определить содержит ли оно признаки нарушения прав человека и ксенофобии.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на источник в полиции Ивано-Франковской области.

"Судебная экспертиза (его высказываний) назначена", - сказали в ведомстве и добавили, что на данный момент результатов исследования пока нет.

Напомним, 22 апреля Марцинкив, который является членом партии "Свобода", во время оперативного совещания поручил вывезти всех ромов из Ивано-Франковска в Закарпатье. Высказывание попало на видео и было опубликовано в соцсетях. После этого заявление вызвало возмущение среди правозащитников и международной общественности. Полиция Ивано-Франковской области начала уголовное производство по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Также мы сообщали, что после инцидента мэр Ивано-Франковска извинился за эмоциональное заявление и уточнил, что речь шла о лицах, которые прописаны в Закарпатской области и нарушающих условия карантина на территории Ивано-Франковска.