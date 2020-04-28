Телеканал ATR закроется еще до дня годовщины депортации крымских татар 18 мая из-за отсутствия финансирования, несмотря на то, что президент Зеленский пообещал выделить деньги еще в феврале.

Об этом во вторник, 28 апреля, рассказал заместитель генерального директора канала Айдер Муждабаев, передает "Украинская правда".

"Были встречи в правительстве и процесс вроде сдвинулся с места. Нам казалось, что финансирование откроют и мы сможем оплатить все долги. Но потом начались сложности, министерство культуры заставило переделывать все документы. Завтра уже четвертое заседание Кабмина, где каналу не могут открыть финансирование", - рассказал представитель канала.

Стоит отметить, что канал уже некоторое время не производит свой контент, так как пожертвований зрителей и собственных сбережений, за счет которых вещатель до сих пор существует, не хватает. При этом в штате остались немногим более 10% сотрудников.

Он сообщил, что если финансирование не будет открыто, канал будет вынужден прекратить работу в начале мая.

"Сейчас существует опасность, что ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар ATR уже не сможет вещать", - заявил Муждабаев.

Напомним, о том, что из-за недофинансирования из государственного бюджета Украины крымскотатарский телеканал ATR может прекратить вещание стало известно в начале этого года.

Ранее мы писали, что ATR объявил об остановке поступления средств из госбюджета. Также на канале сообщили о блокировании счетов.