Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) локализировали 2 последних очага пожара в Чернобысльской зоне отчуждения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 14 часов 28 апреля в Зоне отчуждения локализованы последние два очага пожара вблизи с. Кривая Гора и с. Рудьки - Буряковка. Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован", - сказано в нем.

Как сообщается, продолжаются мероприятия по тушению отдельных очагов тления торфяников в Дитятковском, Паришивском и Лубянском лесничествах, ликвидацию которых в плановом режиме будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Кроме того, радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что для тушения пожаров были привлечены 1134 человек и 260 единиц военной и специальной инженерной техники. Кроме того, спасатели использовали дроны с тепловизорами klz поиска огня в не просматриваемых зонах.

Также мы писали, что спасатели сообщили, как пожары в зоне отчуждения ЧАЭС повлияли на уровень радиациисе очаги возгораний, ситуация в Чернобыле улучшается.