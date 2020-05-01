Предлагаем вашему вниманию гороскоп на май для всех знаков Зодиака.

Начало месяца может быть напряженным, не исключены какие-то неожиданные плохие новости либо получение искаженной информации. Представители многих знаков Зодиака могут столкнуться с ощущением связанности по рукам и ногам, когда ваши способности и умения нельзя будет применить.

К середине месяца могут обостриться проблемы с финансами. Под конец мая появятся какие-то новые перспективы, перемены.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов в мае будет много работы. Потраченные усилия принесут плоды в виде улучшения качества жизни. Месяц может заставить расставить приоритеты и определиться, что же для вас самое важное. Отношения с окружающими может испортить ваше упрямство, но в целом, в личных отношениях все будет достаточно гладко.

Телец (21.04 - 20.05)

Амбициозные и деятельные представители знака Телец будут вознаграждены в мае. При этом достигать вершин лучше на привычном поприще, уход на новую работу и погружение в новую сферу деятельности может быть неоправданным. Не исключены проблемы со здоровьем и обострение хронических заболеваний.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецов в этом месяце могут расстраивать частые мелкие неприятности, но к концу мая черная полоса пройдет. Обострится интуиция, которая будет помогать вам принимать верные решения. Возможно, вы найдете новое увлечение, которое из хобби перерастет в источник доходов. Есть риск разрыва существующих отношений из-за вашей легкомысленности.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков в мае может возникнуть желание спрятаться в свою норку и не предпринимать никаких действий. Позвольте себе некоторое время побыть в таком состоянии. Вы сможете возобновить активность после того, как адаптируетесь к переменам в жизни. Если вы забудете старые обиды - укрепите отношения со своей половинкой, если нет - рискуете отдалиться.

Лев (23.07 - 23.08)

Львов может охватить желание что-то резко изменить в жизни. Но спешка окажется неуместной, ведь есть риск наломать дров. Подойдите к этому рассудительно. В профессиональном плане грядут какие-то приятные новости. В этом месяце лучше не занимать в долг, это может выйти вам боком.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев возникнут какие-то новые и интересные перспективы и возможности. Но чтобы выйти на другой уровень, понадобится действовать и думать не так, как вы привыкли. Хорошо уделить время отдыху с семьей, это будет способствовать укреплению отношений.

Весы (24.09 - 23.10)

Лучшее, что вы можете сделать в этом месяце - размеренный труд и позитивный настрой. Но помешать этому могут перепады настроения, из-за чего вы можете срываться на близких и работать рывками - от грандиозных достижений до упадка сил. Если вы чувствуете накопившуюся усталость - пора брать отпуск.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Этот месяц будет лучше, чем прошлый. Вам удастся довольно легко преодолевать препятствия, может появиться новый источник доходов. В личных отношениях не исключены неприятные открытия, ссоры с близкими, которых можно избежать, если вы совладает со своей раздражительностью.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов месяц благоприятен для активных действий. Он подходит для карьерного роста, но для этого вам придется потрудиться и показать себя с лучшей стороны. Не исключено, что вы окажетесь втянуты в семейные конфликты. В мае могут завязаться новые отношения, а вот чтобы старые не дали трещину, нужно будет постараться.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам может казаться, что все усилия ни к чему не приводят и уходят, как вода в песок. Но это не так - результат покажет себя через время. Есть риск обострения зависимостей и вредных привычек, которые не приведут ни к чему хорошему. Одиноким Козерогам в мае лучше взять паузу и не заводить новые отношения, особенно, если это связь с бывшим партнером.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев в мае может накопиться раздражение и усталость из-за многозадачности на работе. На этом фоне не исключены размолвки с близкими, которые хотят, чтобы вы уделяли им больше времени. Постарайтесь организовать свой режим так, чтобы было время для перезагрузки и вы успевали отдохнуть.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб в мае могут обнажиться давние проблемы, которые вы от себя скрывали. Зато появится шанс разобраться с ними раз и навсегда. В конце месяца ситуация стабилизируется, наметятся подвижки в личной жизни. Отношения подарят вам поддержку, которой вам не хватало.