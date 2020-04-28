В Киеве газовики обнаружили засорения горловины Вечного огня в парке Славы во время очередного обследования систем газоснабжения. Бригада ремонтников "Киевгаза" прочистила мусор и возобновили работу Вечного огня.

Об этом, во вторник, 28 апреля, сообщил "Киевгаз" на своей странице в Facebook.

"Мусора, особенно пластиковых бутылок, было так много, что пламя почти погасло. Они полностью разобрали конструкцию, очистили горловину от мусора и устранили причины затухания. Символ памяти о героях Второй мировой войны пылает", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что работники "Киевгаза" ежедневно качественно выполняют свою работу, несмотря на карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса.

"Несмотря на карантин, 160 сотрудников ежедневно выходят на свои маршруты и тщательно обследуют каждый километр системы газопроводов Киева и каждый объект на ней. Ведь бесперебойность доставки газа и безопасность киевлян - в приоритете", - подытожили в публикации.

Ранее мы сообщали, что в Киеве избили сотрудников "Киевгаза" при исполнении.