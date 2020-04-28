Замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач после шести недель болезни вылечился от коронавируса. Последний контрольный тест показал отрицательный результат. Об этом чиновник рассказал на своей странице в соцсети.

"Вы не представляете, какое это облегчение - получить негативный результат после продолжительной болезни. До этого три анализа были положительные, и мой организм все никак не мог одолеть этот вирус. У меня он был около шести недель, потому что был тяжелый ход болезни. Я хочу поддержать всех, кто болеет сам или у кого болеют его близкие, и сказать, что с вирусом можно бороться, если вовремя распознать симптомы и связаться с врачом", - написал в соцсети Скоробогач и добавил, что в ближайшее время намерен выйти из изоляции на работу.

Напомним, первой заболевшей коронавирусом в Харькове стала жена замглавы облсовета Владимира Скоробогача. Женщина заболела после поездки во Францию.

Также мы сообщали, что в Харькове коронавирус выявлен у девяти медиков и пяти пациентов военного госпиталя.



