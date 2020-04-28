Замглавы Харьковского облсовета Скоробогач после шести недель болезни победил коронавирус
Замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач после шести недель болезни вылечился от коронавируса. Последний контрольный тест показал отрицательный результат. Об этом чиновник рассказал на своей странице в соцсети.
"Вы не представляете, какое это облегчение - получить негативный результат после продолжительной болезни. До этого три анализа были положительные, и мой организм все никак не мог одолеть этот вирус. У меня он был около шести недель, потому что был тяжелый ход болезни. Я хочу поддержать всех, кто болеет сам или у кого болеют его близкие, и сказать, что с вирусом можно бороться, если вовремя распознать симптомы и связаться с врачом", - написал в соцсети Скоробогач и добавил, что в ближайшее время намерен выйти из изоляции на работу.
Напомним, первой заболевшей коронавирусом в Харькове стала жена замглавы облсовета Владимира Скоробогача. Женщина заболела после поездки во Францию.
Также мы сообщали, что в Харькове коронавирус выявлен у девяти медиков и пяти пациентов военного госпиталя.