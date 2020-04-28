В четверг, на внеочередном заседании Верховной Рады, депутаты не будут рассматривать кандидатуру Михаила Саакашвили на пост вице-премьера. Отсутствует в повестке дня работы депутатов и вопрос отставки руководителя НАБУ Артема Сытника.

Перечень инициатив, за которые Рада возьмется 30 апреля, показал депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Так, в повестке рабочего дня парламента присутствует запуск спецпроцедуры по голосованию за "антиколомойский закон". Помимо этого в сессионном зале Рады будут голосовать за ратификацию конвенций в области правосудия с Аргентиной и Казахстаном.

Еще один пункт повестки 30 апреля числится под номером 11 - проект постановления об осуждении агрессии России (ранее "Страна" о нем подробно писала здесь). Стоит отметить, что он был внесен депутатами от "Слуги народа", "Евросолидарности" и "Голоса".

Скан: Александр Качура в Телеграм

Скан: Александр Качура в Телеграм

Напомним, что в четверг Рада также рассмотрит вопрос уменьшения залога на участие в местных выборах в 9 раз.

Ранее ожидалось, что голосование за кандидатуру Саакашвили состоится именно 30 апреля.