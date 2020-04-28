Приболевший мэр Львова Садовой прошел тест на коронавирус. Ему рекомендовали поработать из дома
Мэр Львова Андрей Садовой прошел тест на заболевание коронавирусной инфекцией, который показал отрицательный результат, однако врачи посоветовали ему пока работать из дома.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
"Сегодня и вчера чувствую себя очень хорошо, температура 36,6°. А в субботу и воскресенье была немного повышенная температура. Поэтому я сделал и экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома", - заявил Садовой.
По словам мэра Львова, "в целом все хорошо". Кроме того, Садовой призвал обращаться к семейному врачу, если есть какие-то подозрения на заболевание, а "не ждать, что сам как-то пройдет".
Напомним, по данным на утро 28 апреля во Львове и Львовской области подтверждено 371 случай инфицирования коронавирусом, из них 13 - летальные. 58 пациентов выздоровели. Всего на сегодня в количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 410 человек.
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