Мэр Львова Андрей Садовой прошел тест на заболевание коронавирусной инфекцией, который показал отрицательный результат, однако врачи посоветовали ему пока работать из дома.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Сегодня и вчера чувствую себя очень хорошо, температура 36,6°. А в субботу и воскресенье была немного повышенная температура. Поэтому я сделал и экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома", - заявил Садовой.

По словам мэра Львова, "в целом все хорошо". Кроме того, Садовой призвал обращаться к семейному врачу, если есть какие-то подозрения на заболевание, а "не ждать, что сам как-то пройдет".

Напомним, по данным на утро 28 апреля во Львове и Львовской области подтверждено 371 случай инфицирования коронавирусом, из них 13 - летальные. 58 пациентов выздоровели. Всего на сегодня в количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 410 человек.

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