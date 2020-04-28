Детективы ГБР завершили досудебное расследование уголовного дела в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского, которого подозревают в применении огнестрельного оружия против гражданина Украины в 2016 году.

Об этом во вторник, 28 апреля, информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту причинения народным депутатом Верховной Рады Украины V-VIII созывов тяжкого телесного повреждения гражданину (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

В ходе расследования детективы установили, что 31 декабря 2016 года во время конфликта между гражданином и народным депутатом, последний применил собственное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19"), выстрелив в ногу пострадавшему.

"Стороне защиты сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам. После выполнения требований, предусмотренных статьей 290 УПК Украины, обвинительный акт будет направлен в суд", - добавили в ГБР.

При этом в сообщении ГБР не указывается фамилия подозреваемого в нападении депутата Верховной Рады V-VIII созывов.

Напомним, вечером 31 декабря 2016 года под Киевом возле деревни Хлепча во время конфликта на дороге нардеп Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Летом 2017 года Генеральная прокуратура Украины не увидела состава преступления в действиях Сергея Пашинского и закрыла уголовное дело против него. В ГПУ решили, что он действовал в рамках необходимой самообороны, которая исключает его уголовную ответственность. Зато действия второго участника событий Химикуса были признаны "общественно опасными".

В ноябре 2018 года полиция вручила Химикусу подозрение в преступлении, предусмотренном статьей 296 Уголовного кодекса Украины ("хулиганство"), максимальное наказание за которое - от трех до семи лет лишения свободы.

А в сентябре текущего года Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о закрытии уголовного дела против экс-нардепа Сергея Пашинского о стрельбе из пистолета и ранении прохожего.

Интересы Химикуса представляет юридическая команда известного юриста Андрея Портнова. Именно по их обращению Генпрокуратура возобновило расследование уголовного дела против Пашинского.