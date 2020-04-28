Украинец рассказал, как из-за коронавирусных ограничений не может попасть на похороны своей дочери
Украинец Рустам Гаджиев, который сейчас находится в ОАЭ, не может вылететь из страны из-за карантинных ограниченией, чтобы похоронить маленькую дочь.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Девочка умерла 21 апреля. Все произошло очень быстро, девочка была здорова, но в один момент ей стало плохо. Врачи сказали, что у ребенка кишечная инфекция, которая очень быстро распространилась по организму и поразила все органы.
Сейчас мужчина видит для себя единственную возможность попасть в Украину - это прилететь в Минск. Гаджиев написал, что не может вылететь из ОАЭ и обратился за помощью к украинскому посольству в Беларуси, а также к Офису президента Украины, к министерству иностранных дел.
"У меня нет иллюзий, что мне кто-то что-то должен, я не прошу денег или бесплатный билет. Я купил билеты, но уже два рейса из ОАЭ отменили - на 25.04 и 28.04. Я прошу!!! Умоляю!!! Пожалуйста, помогите, попасть в Украину. Я готов пешком идти, любые возможности подойдут. Помогите, пожалуйста, попрощаться с моей Евой", - написал Гаджиев.
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Гаджиев обновил пост после того, как его прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба подтверждает информацию от Министерства иностранных дел о том, что сейчас украинские граждане могут планировать маршрут на родину через территорию Беларуси.
"Я подтверждаю, что между Украиной и Беларусью действует соглашение о транзитном пропуск наших граждан", - написал он
Ранее мы писали, что застрявшие на Бали украинцы грозят объявить голодовку, если им не окажут помощь.
Также сообщали, что граждане Украины, которые находятся в Египте и не могут вернуться из-за прекращения авиасообщения, должны планировать свое возвращение самостоятельно.