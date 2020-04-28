В Харькове коронавирусом заразились сразу девять врачей Военного госпиталя. Болезнь у них протекает бессимптомно. Об этом в эфире "112 Украина" заявил начальник Военно-медицинского центра Северного региона Юрий Подолян.

"В воскресенье получена из лаборатории информация о том, что 9 работников нашего госпиталя положительные по коронавирусу. В лабораторных исследованиях может возникать погрешность за счет оборудования, возможно, среды", - сказал Юрий Подолян и добавил, что поскольку у медиков нет никаких симптомов коронавируса, их проверят повтроно.

Также выявнилось, что коронавирус выявили и у пяти пациентов госпиталя. Трое из них - военнослужащие, а двое - военные пенсионеры, попавшие в больницу с пневмонией. У двоих из заболевших также отсутствуют симмптомы коронавируса.

Ранее "Страна" писала о том, что сингапурские ученые назвали дату, когда в Украине пройдет пандемия коронавируса.

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