В Закарпатской ОГА у семерых работников обнаружили коронавирус. Из них один человек уже выздоровел.

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации во вторник, 28 апреля.

Как отмечается, пятеро сотрудников заболели на прошлой неделе. В связи с чем в здании ОГА и облсовета устанавливают ряд ограничений:

Ограничить массовые мероприятия в админздании областной администрации и совета;

Рекомендовано проводить совещания в режиме селекторной связи;

В случае необходимости проводить совещания, рабочие встречи и заседания в помещениях с соблюдением дистанции между участниками 2 метра и в средствах индивидуальной защиты;

Приостановить прием граждан по личным вопросам;

В случае выявления факта температуры 37,2 и выше, а также в случае отсутствия средств индивидуальной защиты, лицо в здание не допускается;

График пропуска в (из) здание работников в рабочие дни: с 7.45 до 9.00; с 12.00 до 14.00, с 17.00 до 18.30 часов;

Увеличение кратности уборки всех помещений здания (не менее 2-3 раз в течение рабочего времени учреждения).

Рекомендовать райгосадминистрациям и горисполкомам, исполнительным органам местных советов (ОТГ) разработать и утвердить соответствующие меры.

Напомним, на Закарпатье целое отделение пограничников ушло в обсервацию из-за коронавируса.

Также мы писали, что по данным на утро 28 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 410 человек.