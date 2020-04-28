В Закарпатской ОГА вспышка коронавируса. Фото: carpathia.gov.ua

В Закарпатской ОГА у семерых работников обнаружили коронавирус. Из них один человек уже выздоровел. 

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации во вторник, 28 апреля. 

Как отмечается, пятеро сотрудников заболели на прошлой неделе. В связи с чем в здании ОГА и облсовета устанавливают ряд ограничений: 

  • Ограничить массовые мероприятия в админздании областной администрации и совета;
  • Рекомендовано проводить совещания в режиме селекторной связи;
  • В случае необходимости проводить совещания, рабочие встречи и заседания в помещениях с соблюдением дистанции между участниками 2 метра и в средствах индивидуальной защиты;
  • Приостановить прием граждан по личным вопросам;
  • В случае выявления факта температуры 37,2 и выше, а также в случае отсутствия средств индивидуальной защиты, лицо в здание не допускается;
  • График пропуска в (из) здание работников в рабочие дни: с 7.45 до 9.00; с 12.00 до 14.00, с 17.00 до 18.30 часов;
  • Увеличение кратности уборки всех помещений здания (не менее 2-3 раз в течение рабочего времени учреждения).
  • Рекомендовать райгосадминистрациям и горисполкомам, исполнительным органам местных советов (ОТГ) разработать и утвердить соответствующие меры.

Напомним, на Закарпатье целое отделение пограничников ушло в обсервацию из-за коронавируса.

Также мы писали, что по данным на утро 28 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 410 человек.

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