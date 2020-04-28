Кабмин пока не направлял представление о назначении Михаила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ в Верховную Раду, вопреки информации ряда СМИ о том, что премьер якобы представление отозвал.

Об этом во вторник, 28 апреля, заявил депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Юридическая консультация для блогеров. Официально никакого представления от Премьера в ВР по Саакашвили не заходило. Нельзя отозвать то, что не подавалось", - отметил нардеп.

Источник информагентства "Интерфакс-Украина" также заявил, что Кабинет министров пока не подавал кандидатуру Саакашвили в Раду и не собирается этого делать на текущей неделе.

Задержка связана с отсутствием на данный момент достаточного числа голосов за кандидатуру Саакашвили в Раде и во фракции "Слуга народа".

"Страна" уже рассказывала о том, как идет процесс сбора голосов за Саакашвили среди депутатов "Слуги народа".

Ранее мы писали, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков может не поддержать кандидатуру Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ.