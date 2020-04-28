Парламентская фракция "Голос" во вторник, 28 апреля, встретилась с возможным кандидатом на пост вице-премьер-министра Украины Михаилом Саакашвили. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря фракции Ярему Дух.

"Сегодня состоялась встреча депутатов фракции "Голоса" с Михаилом Саакашвили. Встреча прошла конструктивно, гость сказал, что "Голос" - "лучшая фракция, которую он видел в украинском парламенте", - рассказал Дух после встречи.

По его словам, участники встречи обсудили ситуацию в стране и реформы. Отвечая на уточняющий вопрос, Дух сказал, что поддержка фракцией кандидатуры Саакашвили на пост вице-премьер-министра не обсуждалась.



Напомним, что уже в четверг, 30 апреля, вопрос назначения Саакашвили может быть вынесен на повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады. Но удастся ли ему собрать необходимое количество голосов, пока непонятно.

Также мы сообщали, что Михаил Саакашвили строит себе уже второй дом под Киевом.