Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий заявила об эволюции вспышки коронавируса в стране и призвала белорусов оставаться дома.

Об этом она сообщила в ходе своего заявления, видео обнародовано в YouTube.

"Несмотря на активные усилия правительства и международных партнеров, в настоящее время мы наблюдаем в Беларуси эволюцию вспышки инфекции Covid-19, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей", - сказала Иоанна Казана-Вишневецкий.

Так, по ее словам, сейчас в стране за сутки фиксируется почти тысяча новых случаев Covid-19, а еще месяц назад, 26 марта, было всего 86 зараженных. Как отметила Иоанна Казана-Вишневецкий, это количество растет в геометрической прогрессии.

"Для всех нас картина ясна - Covid-19, как безжалостный убийца, атакует страны и людей. Вирус может быть смертельным, даже если вы молоды и сильны. К сожалению, бывает и так, что вы не знаете, есть ли у вас вирус, но можете быть его носителем и распространителем. Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более тяжелого, чем потерять членов семьи, друзей, коллег или сограждан", - сказала она.

Казана-Вишневецкая попросила белорусов оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса и помочь медицинским сотрудникам справиться с кризисом.

Отметим, что сейчас в Беларуси коронавирусом заразились 12 208 человек, 79 умерли.

Напомним, в субботу, 25 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко вместо карантина устроил субботник, на него вышли 2,3 миллиона белорусов.

В целом Лукашенко, несмотря на увеличивающееся количество инфицированных коронавирусом в стране, считает коронавирус "ударом по башке" от Господа и критикует карантинные меры в Европе.