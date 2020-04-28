В среду, 29 апреля, в Украине ожидается один из самых теплых дней в Европе. В Киеве будет теплее, чем в Мадриде, Риме, Париже, также других европейских столицах.

Об этом во вторник сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, температура воздуха 29-го апреля в Киеве в течение дня составит +22...+24 градуса. Теплее будет и ночью - +8...+10 градусов. Также в столице не ожидается осадков, ветер юго-западный.



"То есть, по ощущениям завтра в Киеве - один из самых комфортных дней", - отмечает Диденко.

Синоптик также сообщает, что в среду Украина разделится термически, и с влажностью и явлениями. Так, в западных областях атмосферный фронт обусловит дожди и грозы. Кроме того, осадки могут задеть Винницкую область. Но большинство областей Украины будут лежать в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенные осадки маловероятны. Ветер повсюду преимущественно юго-западный, умеренный, в восточной части, на Юге и в большинстве центральных областей возможны штормовые порывы.

Как пишет Диденко, теплее всего будет в западных, северных областях и в большинстве центральных - днем +18...+24 градуса. Однако на Востоке и Юге Украины воздух ожидается свежее - +14...+19 градусов. На побережьях морей местами возможно +11...+14 градусов.

В последний день апреля циклон принесет новые дожди с грозами на Запад и Север Украины, а также в Одесскую и Винницкую области. В западных регионах температура воздуха упадет до +11...+15 градусов, хотя в других регионах будет более теплая погода. С 1-го мая свежий воздух доберется и до северных областей, включая Киев.

"Будем надеяться, что вместе с потеплением, маем и майскими грозами наконец изменим наш домашний спортивно-носочный гардероб на светлые плащи, шейные платочки в мальвах, белые кроссовки и джинсы с дырками на коленях", - подытожила Диденко.

Напомним, синоптик показала карту, когда циклон Walli покинет Украину и его заменит антициклон Odilo.

Также мы писали, что синоптики сообщили, какой будет погода в Украине во вторник, 28 апреля.