Украинцы собираются отправиться на заработки в Европу несмотря на закрытые границы и карантин как внутри страны так и в ЕС. Люди продолжают подавать резюме на трудоустройство за рубежом.

Об этом во вторник, 28 апреля, рассказали представители кадровых агентств по трудоустройству в ЕС, передает Pavlovsky News.

"Экономика Украины очень зависит от людей, которые ездят на заработки и данное решение Кабмина может понести в будущем последствия… Работа кипит, резюме подаются", - заявила руководитель одного из агентств.

В другой подобной компании также подтвердили планы украинцев вскоре уехать зарабатывать за границу вопреки запрету на свободное передвижение из-за карантина.

"Это по телевизору запрещают, а так процесс идет, люди планируют ехать на заработки", - рассказали там.

Ранее мы писали, что в четверг, 23 апреля, 200 украинских заробитчан полетели спецрейсом в Финляндию собирать клубнику. Это первый чартер, который страна организовала по просьбе местных фермеров.

Тем не менее, вскоре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что заробитчане являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".