В результате объявленного из-за коронавируса карантина в Украине на 37% сократился рынок бытовой техники и электроники.

Об этом сообщается на сайте компания GfK Ukraine.

"В течение 12-15 недели 2020 года (16 марта - 12 апреля) потребители приспосабливались к новым условиям, связанным с пандемией COVID-19 и изоляцией. Начало карантина привело к сокращению рынка бытовой техники и электроники в Украине на 37% (по сравнению с предыдущей неделей)", - сказано в нем.

При этом этом отмечается, что на 20% выросли онлайн-продажи, в то время как физические продажи сократились на 54%.

"В первую неделю изоляции незначительная положительная динамика сохранилась на рынке ноутбуков, поскольку потребителям нужно было обустроить домашние рабочие места. 7-процентный рост в натуральном выражении показали продажи морозильных камер", - говорится в сообщении.

В течении 13 недели текущего года наблюдалось падение рынка на 23% по сравнению с 12 неделей. Доля онлайн-продаж увеличилась до 60%.

Единственная категория товаров, которая в течении 13 недели продемонстрировала рост - электробритвы.

Однако уже на 15 неделе, которая закончилась 12 апреля, рынок бытовой техники и электроники вырос на 8% по сравнению с 14 неделей.

В частности продажи малой бытовой техники выросли на 25% за 15 неделю по сравнению с 14 неделей.

Продажи телевизоров выросли на 17%, планшетов - на 10%, смартфонов - на 21%.

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