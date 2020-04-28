В Украине на Закарпатье зафиксировали третье за месяц землетрясение.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля государственного космического агенства Украины.

По предварительным данным, источник землетрясения находился возле села Нижнее Солотвино на глубине около трех километров. Оно произошло в 01:07, а его магнитуда составила 2,7 балла по шкале Рихтера. Подобное землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Напомним, что на Пасху, 19 апреля, на Закарпатье зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 5 километров. Они были несильными, но некоторые люди могли их почувствовать.

Также мы сообщали, что на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой в 5,0 баллов, а его толчки ощутили в Одессе и Измаиле.