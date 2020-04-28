Министерство цифровой трансформации отчиталось, что за период карантина, во время которого без работы остались почти 2 миллиона украинцев, пособия по безработице через портал госуслуг "Дiя" оформили почти 2,5 тысячи человек. Такая функция заработала на прошлой неделе.

Рассказываем, как оформить пособие онлайн, не выходя из дома.

Три шага на портале "Дiя"

Шаг 1. Авторизируйтесь в кабинете пользователя на портале Дія с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID.

Чтобы получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), чаще всего необходимо обращаться в аккредитованные центры сертификации ключей (АЦСК) лично. Мы писали о том, как ее получить.

Также оформить электронную подпись можно через Приват 24. Как это сделать читайте по ссылке.

Шаг 2. Заполните анкету. В ней нужно будет указать удобный для вас центр занятости (независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания), номер социального счета и периодичность получения выплат.

Если у вас нет социального счета - этот этап нужно пропустить. Но в течение 10 рабочих дней после назначения выплат нужно будет открыть социальный счет и отправьте го реквизиты по электронной почте центра занятости, где вы подали заявление (если у вас есть счет в банке, на который осуществляется зачисление зарплаты, стипендии, пенсии или других соцвыплат, открывать отдельный счет не нужно. Если у вас нет такого счета и вы являетесь клиентом Приватбанка, вы можете открыть его онлайн в Приват24).

Также нужно будет загрузить необходимые документы: паспорт, документ о последнем виде занятости, документы об образовании и другие.

Шаг 3. Статус рассмотрения заявления можно проверить в личном кабинете. Подтверждение о предоставлении вам статуса безработного и выплате пособия также направят на электронную почту и по смс. Либо же вас уведомят о необходимости доработки или отказе.

После получения статуса безработного, с вами свяжется карьерный советник центра занятости с целью подбора работы.

По данным Минцифры за первые четыре дня пособие по безработице на портале "Дiя" оформили 2481 человек. Больше всего заявлений подали в Киеве - 435. В регионах по количеству поданных заявлений лидируют Днепропетровская область - 293, Харьковская область - 186, Запорожская область - 174. Меньше всего заявлений пока подали в Закарпатской и Луганской областях - по 26.

Оформить пособие по безработице через "Дiю" можно будет и после завершения карантина. При этом во время карантина регистрация безработного и назначения пособия осуществляется на следующий рабочий день после подачи заявления.

Еще один способ оформить пособие удаленно

Оформить пособие по безработице удаленно можно еще одним способом - через Центр занятости. Ранее в Государственной службе занятости "Стране" рассказали, что процедура постановки на учет сейчас максимально упрощена.

Алгоритм следующий: вам нужно заполнить заявления по образцу, который есть на официальном сайте Госслужбы занятости, затем сфотографировать или отсканировать их и отправить на электронный адрес выбранного вами регионального подразделения Центра занятости.

Вам выделят "карьерного советника", который будет держать с вами связь по телефону или электронной почте. Например, он поможет подкорректировать заявление, а также сообщит о назначении и сумме выплат по безработице.

После окончания карантина в течение 10 дней нужно будет поднести оригиналы документов. Но на время карантина достаточно электронных заявлений, и уже с первого дня постановки на учет должны начать платить. Причем, порядок выплат не зависит от того, как именно человек потерял работу.

Ранее мы писали, что может приложение "Дія", которое презентовал Владимир Зеленский.

А также, как получить помощь при рождении ребенка в условиях карантина.