В расследовательской группе Bellingcat заявляют, что смогли идентифицировать одного из ключевых фигурантов дела о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing 777 в 2014 году.

Результаты расследования опубликованы на сайте группы во вторник. Журналисты российского издания The Insider также принимали участие в расследовании.

Как отмечается, "Владимир Иванович", который фигурирует в перехваченных накануне крушения телефонных переговорах - это заместитель главы пограничной службы ФСБ РФ генерал-полковник Андрей Бурлака.

В ноябре 2019 года международная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием дела о крушении самолета, опубликовала 23 телефонных разговора, перехваченных накануне трагедии, из которых видна степень вовлеченности ФСБ, ГРУ и Кремля в события на Донбассе. Одним из участников телефонных разговоров был некто "Владимир Иванович", который, судя по перехватам, отвечал за перемещение через границу тяжелых вооружений, в том числе и зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого сбили Boeing 777.

Наиболее ранее упоминание "Владимира Ивановича" в перехваченных телефонных разговорах – 1 июля 2014 года. Российский политолог Александр Бородай, который в то время был "премьер-министром ДНР", рассказывал своему бывшему работодателю, бизнесмену Константину Малофееву, что "командующий операцией, Владимир Иванович", дал команду уничтожить одного из лидеров сепаратистов Игоря Безлера. Как минимум до конца июля "Владимир Иванович" сохранял руководящую роль на Донбассе.

По данным группы, формально Бурлака не должен иметь никакого отношения к войне на Донбассе, но, согласно данным о его перелетах, в 2014-м и 2015 годах он постоянно летал в Ростов-на-Дону, Крым и Краснодар. Его перелеты хронологически стыкуются с информацией, полученной из перехватов, сказано в расследовании.

Кроме того, его перелеты хронологически стыкуются с информацией, полученной из перехватов, сказано в расследовании. Например, за два дня до авиакатастрофы, 15 июля 2014 года, он прилетал из Москвы в Ростов, а 18 июля, на следующий день после крушения самолета, вернулся в столицу РФ. 16 июля в перехваченных разговорах о нем говорили как о "только что прилетевшем из Москвы".

Журналисты проверяли телефонные номера, которыми пользовался "Владимир Иванович", через приложение GetContact, а также искали упоминания о нем "во всех известных прослушках, слитых письмах и прочих подобных источниках". В итоге в утекшей переписке помощника "главы ДНР" Дениса Пушилина в мессенджере Viber было обнаружено упоминание о "замдиректоре ФСБ Владимире Ивановиче". После этого расследователи вышли на след заместителя руководителя пограничной службы ФСБ Андрея Ивановича Бурлаки.

Затем журналисты сравнили голос "Владимира Ивановича" из телефонных перехватов с доступными записями его интервью. Экспертизу провел Национальный центр медиакриминалистики Университета Колорадо (США). Она показала, что коэффициент соответствия этих аудио записей составляет 94.

Напомним, Boeing 777, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года около Тореза Донецкой области. Тогда погибли 298 человек, которые находились на борту (среди них граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Как сообщалось, в марте в Bellingcat рассказали детали о старте процесса по делу сбитого на Донбассе Boeing рейса МН17.

Ранее стало известно о первом свидетеле, который видел запуск ракеты по Boeing.