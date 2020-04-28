Во вторник, 28 апреля, президент Владимир Зеленский подписал закон об обороте сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", - заявил Зеленский.

Отмечается, что документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Так, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 такую ​​возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать в 10 000 гектаров земли. Продажа государственных и коммунальных земель запрещена. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

"Кроме того, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе", - сообщает пресс-служба президента.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения на внеочередном заседании 31 марта.

Также "Страна" разбиралась, что означает принятый Радой земельный закон.