Руководство одного из крупнейших интернет-провайдеров Украины уклонялось от уплаты налогов. Сумма задолженности компании перед государством составила почти 7 млн гривен.

Об этом во вторник, 28 апреля, информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

"Установлено, что руководитель ІТ-компании в течение 2016-2018 годов вносил в финансово-хозяйственные документы заведомо ложные сведения о несуществующих взаимоотношениях с предприятиями, имеющими признаки фиктивности", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что глава компании уклонялось от уплаты 6,7 млн гривен налогов. По этой причине руководителю компании было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). На данный момент ведется следствие.

Напомним, что недавно СБУ предъявила подозрение в госизмене владельцу и юристу одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров. По неподтвержденным официально данным, речь идет об украинском интернет-провайдере Wnet.

Ранее мы писали, что украинские силовики предлогают продлить санкции против "ВКонтакте", "Одноклассников", "Яндекса", "Mail.ru" и других российских интернет-компаний.